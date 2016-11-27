Владимир Гранат: У «Анжи» будет запредельный настрой на игру
Защитник «Ростова» Владимир Гранат поделился ожиданиями от домашнего матча с «Анжи» в 15-м туре РФПЛ.
- В этой команде новый тренер. Еще там играют мои хорошие друзья - Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Периодически общаюсь с ними. Предстоящий матч с ними не обсуждали, но уверен, у соперника будет запредельный настрой на игру. Все-таки Анжи сейчас не добирает очки, - сказал Гранат.
Встреча начнется сегодня в 16:30 мск.
«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв, Полоз, Азмун
Анжи: Беленов, Гасанов, Ямбере, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Иличевич, Маевский, Эбесилио, Обертан, Яковлев
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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