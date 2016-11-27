Владимир Гранат: У «Анжи» будет запредельный настрой на игру

Защитник «Ростова» Владимир Гранат поделился ожиданиями от домашнего матча с «Анжи» в 15-м туре РФПЛ.

- В этой команде новый тренер. Еще там играют мои хорошие друзья - Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Периодически общаюсь с ними. Предстоящий матч с ними не обсуждали, но уверен, у соперника будет запредельный настрой на игру. Все-таки Анжи сейчас не добирает очки, - сказал Гранат.

Встреча начнется сегодня в 16:30 мск.

«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.