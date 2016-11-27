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Малышко и Елисеев включены в состав сборной России на первый этап Кубка мира в Эстерсунде

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко выступят на этапе Кубка мира в Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР. 

Такое решение было принято тренерским штабом по итогам выступления спортсменов на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтоштолене. Елисеев одержал победу во втором спринте на этапе Кубка IBU, Малышко занял второе место. 

Напомним, что также в Эстерсунде выступят: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина. 

Напомним, что первый этап Кубка мира стартует сегодня смешанной эстафетой и завершится 4 декабря.  

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