Малышко и Елисеев включены в состав сборной России на первый этап Кубка мира в Эстерсунде

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко выступят на этапе Кубка мира в Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР.

Такое решение было принято тренерским штабом по итогам выступления спортсменов на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтоштолене. Елисеев одержал победу во втором спринте на этапе Кубка IBU, Малышко занял второе место.

Напомним, что также в Эстерсунде выступят: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина.

Напомним, что первый этап Кубка мира стартует сегодня смешанной эстафетой и завершится 4 декабря.