Артур Григорянц: У КДК нет оснований для рассмотрения возможного инцидента с расизмом в матче «Амкара»

Глава КДК РФС Артур Григорянц прокомментировал ситуацию с возможным расистским оскорблением полузащитника «Амкара» Фегора Огуде во время матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

- Во-первых, насколько я понимаю, ни в рапорте делегата, ни в рапорте инспектора этот инцидент не отражен. Во-вторых, до настоящего времени «Амкар» не обращался в комитет. В-третьих, сам игрок, которого якобы оскорбили, тоже к нам не обращался. На сегодняшний день оснований для рассмотрения дела нет.

На видео говорит не тот игрок, которого оскорбили. Поэтому и здесь оснований у нас нет, - цитирует Григорянца ТАСС.

Напомним, что сразу после окончания матча игрок «Амкара» Фегор Огуде отметил, что партнеры рассказали ему о расистском оскорблении со стороны защитника «Арсенала» Дмитрия Айдова.