Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов3 : 0Томь
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Футбол  Ростов0 : 0Анжи
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артур Григорянц: У КДК нет оснований для рассмотрения возможного инцидента с расизмом в матче «Амкара»

Источник:  ТАССКомментарии

Глава КДК РФС Артур Григорянц прокомментировал ситуацию с возможным расистским оскорблением полузащитника «Амкара» Фегора Огуде во время матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

- Во-первых, насколько я понимаю, ни в рапорте делегата, ни в рапорте инспектора этот инцидент не отражен. Во-вторых, до настоящего времени «Амкар» не обращался в комитет. В-третьих, сам игрок, которого якобы оскорбили, тоже к нам не обращался. На сегодняшний день оснований для рассмотрения дела нет.

На видео говорит не тот игрок, которого оскорбили. Поэтому и здесь оснований у нас нет, - цитирует Григорянца ТАСС.

Напомним, что сразу после окончания матча игрок «Амкара» Фегор Огуде отметил, что партнеры рассказали ему о расистском оскорблении со стороны защитника «Арсенала» Дмитрия Айдова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч «Крылья Советов» - «Спартак» может быть перенесен на веснуГенеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что вопрос о месте и времени проведения встречи 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» остается открытым.Вадим Скрипченко: Огромное желание победить стало ключевым факторомГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал победу над «Томью» (3:0) в 15-м туре чемпионата России.«Ростов» - «Анжи». ОнлайнВ воскресенье в матче 15-го тура чемпионата России сыграют «Ростов» и махачкалинский «Анжи».РФПЛ. 15-й тур. «Ростов» - «Анжи», «Краснодар» - «Зенит» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 15-го тура чемпионат России.Дубль Молло помог «Крыльям Советов» разгромить «Томь»«Крылья Советов» дома взяли верх над «Томью» (3:0) в 15-м туре чемпионата России.«Жалобы «Терека» на судейство со «Спартаком»? Ерунда это!». Обзор Ловчева«Жалобы «Терека» на судейство со «Спартаком»? Ерунда это!». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что судья не помогал «Спартаку» в матче с «Тереком».«Терек» – «Спартак». Кутепов стал самым грубым игроком матчаВчера в матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0.Владимир Гранат: У «Анжи» будет запредельный настрой на игруЗащитник «Ростова» Владимир Гранат поделился ожиданиями от домашнего матча с «Анжи» в 15-м туре РФПЛ.Вратарь «Томи» Коченков удален в матче с «Крыльями Советов»Голкипер «Томи» Антон Коченков получил прямую красную карточку в проходящем в эти минуты в Самаре матче 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».Тарас Бурлак: У ЦСКА некий спад, и с ними можно было играть и выигрыватьЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).Юсупов пропустит матчи с «Краснодаром» и «Уфой»Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов из-за травмы пропустит ближайшие встречи своей команды, сообщает «Чемпионат».«Крылья Советов» - «Томь». ОнлайнВ воскресенье в матче 15-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Томь».«Ростов» - «Анжи»: гостей поддержат 300 болельщиков«Анжи» не останется без поддержки во время матча 15-го тура РФПЛ против «Анжи».Этот день в истории. Александру Кержакову - 34!Сегодня, 27 ноября, футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кержакову исполняется 34 года.«Ростов» - «Анжи»: на матче ожидается 13 тысяч болельщиковТрибуны стадиона «Олимп-2» будут практически заполнены по время матча 15-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Анжи».Александр Бубнов: «Крыльям Советов» во что бы то ни стало нужно обыгрывать «Томь»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Томью».Александр Бубнов: В матче «Краснодар» - «Зенит» ставлю на ничьюФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит».Руслан Камболов: Установку тренера выполнилиПолузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 15-м туре РФПЛ.«Арсенал» готовится к матчу с «Рубином» в КазаниТульский «Арсенал» начал подготовку к гостевой встрече 16-го тура чемпионата России с «Рубином».«Крылья Советов» и «Томь» сыграют на заснеженном поле с красной разметкойМатч между «Крыльями Советов» и «Томью»в рамках 15-го тура РФПЛ состоится на заснеженном поле в Самаре.

Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение