Российский саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии
Россиянин Роман Репилов занял второе место на первом этапе Кубка мира в германском Винтерберге.
Серебряный призер чемпионата Европы-2016 по итогам двух попыток показал сегодня результат 1 минута 44,921 секунды.
Победителем стал немец Йоханнес Людвиг (1.44,732). На третьем месте - его соотечественник Анди Лангенхан (1.44,977).
Россияне Семен Павличенко (1.45,039) и Степанов Федоров (1.45,059) стали пятым и шестым соответственно.
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