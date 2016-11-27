Российский саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии

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Россиянин Репилов завоевал серебряную медаль в Альтенберге Российский саночник Роман Репилов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в немецком Альтенберге в соревнованиях одиночников.

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Егоров и Лавреньтева победили на московском этапе Кубка мира по натурбану В Москве состоялся этап Кубка мира по натурбану (дисциплина санного спорта, которая заключается в спуске на скорость на санях по естественной трассе). Победу в соревнованиях одиночек одержали российские спортсмены Александр Егоров и Екатерина Лаврентьева.

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Иванова, Павличенко и Демченко выступят на этапах Кубка мира в Сигулде и Оберхофе Стал известен состав сборной России на пятый и шестой этапы Кубка мира по санному спорту, которые пройдут 8-10 января в Сигулде (Латвия) и 15-17 января в Оберхофе (Германия).

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Российские саночники не финишировали в эстафете на первом этапе Кубка мира Сборная России не смогла завершить эстафету на первом этапе Кубка мира по санному спорту в Иглсе (Австрия).

Фишналлер победил на этапе Кубка мира в Иглсе, Репилов – пятый Бронзовый призер чемпионата Европы Доминик Фишналлер победил на первом этапе Кубка мира по санному спорту в Иглсе (Австрия).