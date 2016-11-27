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Российский саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Роман Репилов занял второе место на первом этапе Кубка мира в германском Винтерберге.

Серебряный призер чемпионата Европы-2016 по итогам двух попыток показал сегодня результат 1 минута 44,921 секунды.

Победителем стал немец Йоханнес Людвиг (1.44,732). На третьем месте - его соотечественник Анди Лангенхан (1.44,977).

Россияне Семен Павличенко (1.45,039) и Степанов Федоров (1.45,059) стали пятым и шестым соответственно.

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