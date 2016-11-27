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«Северсталь» - СКА. Тихонов вернулся в состав, Барабанов - в четвертом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.

Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Чудинов - Хафизуллин, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Зубарев - Рукавишников, Тихонов - Коскиранта - Кетов;

Четвертое звено: Рыков, Широков - Каблуков - Барабанов, Дергачев.

Напомним, матч пройдет 27 ноября в Череповце и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Северсталь - СКА

Место и дата

27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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