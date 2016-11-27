«Северсталь» - СКА. Тихонов вернулся в состав, Барабанов - в четвертом звене
Тренерский штаб СКА определился
с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Чудинов - Хафизуллин, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Зубарев - Рукавишников, Тихонов - Коскиранта - Кетов;
Четвертое звено: Рыков, Широков - Каблуков - Барабанов, Дергачев.
Напомним, матч пройдет 27 ноября в Череповце и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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