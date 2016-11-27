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«Терек» – «Спартак». Кутепов стал самым грубым игроком матча

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Вчера в матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0.

По данным InStat, «Терек» нанес больше ударов по воротам – 14 (5 в створ) против 6 (3), выиграл больше единоборств – 124 против 106, совершил больше обводок – 42 (удачные – 57%) против 32 (56%). «Спартак» сделал больше передач – 472 (точность – 78%) против 417 (76%). Команды владели мячом по 50% времени.

Самыми бьющими игроками матча стали Анхель, Семенов и Мирзов – по 3 удара. Наибольшее количество передач сделал Семенов – 60 (82%), а острых передач – Мельгарехо, Попов и Роши – по 3. В единоборства чаще всех вступал Промес – 30 (33%). А самым активным в дриблинге был Попов – 9 обводок (5 удачных). Самым грубым игроком матча стал Кутепов – 6 фолов.

Матч

Терек - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Маурисио 27 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)

Предупреждения:

Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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