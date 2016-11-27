«Терек» – «Спартак». Кутепов стал самым грубым игроком матча
Вчера в матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0.
По данным InStat, «Терек» нанес больше ударов по воротам – 14 (5 в створ) против 6 (3), выиграл больше единоборств – 124 против 106, совершил больше обводок – 42 (удачные – 57%) против 32 (56%). «Спартак» сделал больше передач – 472 (точность – 78%) против 417 (76%). Команды владели мячом по 50% времени.
Самыми бьющими игроками матча стали Анхель, Семенов и Мирзов – по 3 удара. Наибольшее количество передач сделал Семенов – 60 (82%), а острых передач – Мельгарехо, Попов и Роши – по 3. В единоборства чаще всех вступал Промес – 30 (33%). А самым активным в дриблинге был Попов – 9 обводок (5 удачных). Самым грубым игроком матча стал Кутепов – 6 фолов.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция