«Терек» – «Спартак». Кутепов стал самым грубым игроком матча

Вчера в матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0.

По данным InStat, «Терек» нанес больше ударов по воротам – 14 (5 в створ) против 6 (3), выиграл больше единоборств – 124 против 106, совершил больше обводок – 42 (удачные – 57%) против 32 (56%). «Спартак» сделал больше передач – 472 (точность – 78%) против 417 (76%). Команды владели мячом по 50% времени.

Самыми бьющими игроками матча стали Анхель, Семенов и Мирзов – по 3 удара. Наибольшее количество передач сделал Семенов – 60 (82%), а острых передач – Мельгарехо, Попов и Роши – по 3. В единоборства чаще всех вступал Промес – 30 (33%). А самым активным в дриблинге был Попов – 9 обводок (5 удачных). Самым грубым игроком матча стал Кутепов – 6 фолов.