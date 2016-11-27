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Неймар попал в ДТП, когда ехал на базу «Барселоны»

Источник:  Sport.esКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар сегодня утром попал в небольшое ДТП, сообщает Sport.es.

Футболист ехал на своем автомобиле «Феррари» на тренировочную базу «Барселону». Оттуда команда должна была отправиться в аэропорт, чтобы улететь в Сан-Себастьян на матч 13-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». 

Как сообщает источник, сам Неймар не пострадал и сможет принять участие в ближайшем матче. А вот на автомобиле есть следы аварии - помято левое крыло. Судя по фотографиям, нападающий врезался в дорожное ограждение.

Напомним, что матч «Реал Сосьедад» - «Барселона» состоится сегодня в 22:45 мск.  

Матч

Реал Сосьедад - Барселона

Место и дата

27 ноября 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

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