Александр Жуков: Карякин и Карлсен играют на равных

Глава ОКР Александр Жуков поделился ожиданиями в преддверии решающей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.

- Перед матчем большинство считало фаворитом Карлсена, многие говорили, что он легко победит. Но мне так не казалось, я предполагал, что битва будет упорной. Так и вышло - шахматисты играют на равных, все решается в последней партии, и не исключено, что дойдет до дополнительной.

Карлсен в первой партии дважды допускал ошибки, Сергей со второго раза использовал момент и выиграл. Карлсен сумел отыграться, проявил устойчивость. Во вчерашней партии, даже играя черными, норвежец проявлял спортивную агрессию, - цитирует Жукова ТАСС.

В 11-й партии россиянин играл белыми фигурами. Мирный исход был зафиксирован после 34-го хода. Таким образом, после 11 партий в противостоянии равенство – 5,5:5,5. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.