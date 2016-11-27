Дубль Молло помог «Крыльям Советов» разгромить «Томь»
«Крылья Советов» дома взяли верх над «Томью» (3:0) в 15-м туре чемпионата России.
Счет на девятой минуте открыл нападающий хозяев поля Сергей Корниленко.
В середине второго тайма Йоанн Молло удвоил преимущество волжан. Он же вскоре оформил дубль.
Отметим, что с 27-й минуты гости играли вдесятером - за фол на нападающем Кристиане Паскуато был удален вратарь сибиряков Антон Коченков.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Самарская команда набрала 11 очков и поднялась на 13-е место, клуб из Томска с 9 баллами опустился на 15-ю, предпоследнюю строчку.
В следующем туре «Крылья Советов» 1 декабря примут «Спартак», а «Томь» в тот же день сыграет дома с «Локомотивом».
Матч
Крылья Советов - Томь - 3:0 (1:0)
Голы
Корниленко 9 (1:0). Молло 69 (2:0). Молло 79 (3:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Родич (Божин, 81), Ятченко, Цаллагов, Башкиров (Зинков, 87), Молло, Ткачёв (Чочиев, 85), Паскуато, Корниленко
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Кудряшов, 62), Жиров, Тишкин, Комбаров, Ковальчук, Попов, Баляйкин, Голышев (Солосин, 30), Касьян (Самодин, 78)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Коченков, 27
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция