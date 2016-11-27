Владимир Брынзак: Была договоренность по украинскому гражданству для Лапшина, но ему сказали: «Любая страна, кроме Украины»
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак
сообщил, что российский биатлонист Тимофей Лапшин хотел выступать за Украину.
«Он обращался. Ми рассматривали этот вопрос. Он даже был в
Киеве, и хотел перейти к нам. Но вы знаете ситуацию между нашими странами.
Случилось так, что ему поставили палки в колеса. Сказали: «Любая страна, кроме
Украины». Поэтому он решил обратиться в Южную Корею.
Мы думали, что он будет с нами. У меня были договоренности с
министром и администрацией президента по гражданству. Но ему искусственно не
дали возможности сделать этот шаг», – цитирует Брынзака Tribuna.com.
28-летний Лапшин является двукратным призером
чемпионатов Европы. Ранее также сообщалось, что он может принять гражданство
Южной Кореи и выступить за эту страну на Олимпиаде-2018.