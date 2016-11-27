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Владимир Брынзак: Была договоренность по украинскому гражданству для Лапшина, но ему сказали: «Любая страна, кроме Украины»

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что российский биатлонист Тимофей Лапшин хотел выступать за Украину.

«Он обращался. Ми рассматривали этот вопрос. Он даже был в Киеве, и хотел перейти к нам. Но вы знаете ситуацию между нашими странами. Случилось так, что ему поставили палки в колеса. Сказали: «Любая страна, кроме Украины». Поэтому он решил обратиться в Южную Корею.

Мы думали, что он будет с нами. У меня были договоренности с министром и администрацией президента по гражданству. Но ему искусственно не дали возможности сделать этот шаг», – цитирует Брынзака Tribuna.com.

28-летний Лапшин является двукратным призером чемпионатов Европы. Ранее также сообщалось, что он может принять гражданство Южной Кореи и выступить за эту страну на Олимпиаде-2018.

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