Владимир Брынзак: Была договоренность по украинскому гражданству для Лапшина, но ему сказали: «Любая страна, кроме Украины»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что российский биатлонист Тимофей Лапшин хотел выступать за Украину.

«Он обращался. Ми рассматривали этот вопрос. Он даже был в Киеве, и хотел перейти к нам. Но вы знаете ситуацию между нашими странами. Случилось так, что ему поставили палки в колеса. Сказали: «Любая страна, кроме Украины». Поэтому он решил обратиться в Южную Корею.

Мы думали, что он будет с нами. У меня были договоренности с министром и администрацией президента по гражданству. Но ему искусственно не дали возможности сделать этот шаг», – цитирует Брынзака Tribuna.com.

28-летний Лапшин является двукратным призером чемпионатов Европы. Ранее также сообщалось, что он может принять гражданство Южной Кореи и выступить за эту страну на Олимпиаде-2018.