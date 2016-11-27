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«Вильярреал» с Черышевым уступил «Алавесу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Вильярреал» дома проиграл «Алавесу» (0:2) в 13-м туре чемпионата Испании.

У победителей отличились Ибай Гомес (8-я минута) и Виктор Камараса (17-я).

Российский полузащитник хозяев поля Денис Черышев отыграл второй тайм, но результативными действиями не отметился.

Команда Франа Эскрибы с 22 очками занимает на данный момент 4-е место, ее сегодняшний соперник с 16 баллами идет 13-м.

В следующем туре «Вильярреал» 3 декабря сыграет на выезде с «Леганесом», а «Алавес» днем позже примет «Лас-Пальмас».

Матч

Вильярреал - Алавес - 0:2 (0:2)

Голы

Гомес 8 (0:1). Камараса 18 (0:2).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Руис, Коста, Мусаккио, Марио, Сориано Б., Сориано Р. (Черышев, 46), Тригерос, Сансоне (Бакамбу, 69), Пато, Кастильехо (дос Сантос, 77)

Алавес: Пачеко, Льоренте М., Эрнандес, Пантич, Феддал, Торрес, Камараса, Эдгар (Эспиноса, 73), Дейверсон, Гомес (Гарсия Р., 63), Фемения (Вигарай, 86)

Предупреждения:

Коста, 12; Сориано Б., 22 - Торрес, 55; Феддал, 56; Пантич, 66

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

27 ноября 14:00, Мадригал, Онлайн-трансляция

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