Евгений Ловчев: Сборной России повезло с группой на Кубке конфедераций. Хотя перед Евро тоже говорили про везение...

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Виталий Мутко: Слабых соперников на Кубке конфедераций нет Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал группу сборной России на Кубке конфедераций-2017.

На Кубке конфедераций у России отвратительная группа. Колонка Юрия Цыбанева Первые отклики на жеребьевку Кубка конфедераций порядком насмешили.

ФОТО ДНЯ: Кубок конфедераций покинул Казань и направляется в редакцию «Советского спорта» Обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста посетит редакцию «Советского спорта», представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA и от лица FIFA разыграет билеты на «Турнир чемпионов» среди наших читателей.

Роман Широков: Выиграть Кубок конфедераций нам пока не по силам Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил шансы российской команды на Кубке конфедераций, который пройдет в 2017 году в России.

Денис Глушаков: Кто фаворит на Кубке конфедераций? В футболе всякое бывает Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не смог назвать фаворита в группе А на Кубке конфедераций, в которую кроме сборной России попали Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

Вадим Тюльпанов: Комиссия Совета Федерации внимательно следит за всеми этапами подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов поделился мнением об итогах жеребьевки Кубка Конфедераций-2017.

Борис Игнатьев: Нам достался не самый худший вариант на Кубке конфедераций-2017 Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017 года.

Хуан Карлос Осорио: Россия – динамичная команда Комментируя итоги состоявшейся в субботу в Казани жеребьевки Кубка конфедераций-2017, главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио порадовался тому, что его команде на групповом этапе предстоит померяться силами с представителями трех разных стилей игры.

Йоахим Лев: Мы, несомненно, приедем на Кубок конфедераций очень сильным составом Комментируя итоги состоявшейся в субботу в Казани жеребьевки Кубка конфедераций-2017, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что к турниру, который пройдет в России будущим летом, относится со всей серьезностью.

Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду? Обязательно приедет! Сборная Португалии привезет на Кубок конфедераций-2017 сильнейший состав, заявил, комментируя результаты состоявшейся в субботу в Казани жеребьевки турнира, главный тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш.

Фернанду Сантуш: Конечно, Роналду приедет на Кубок конфердераций-2017 Главный тренер сборной Португалии Фернанду заявил, что Криштиану Роналду приедет на Кубка конфедераций 2017 года.

Станислав Черчесов: Не чемпионы здесь только мы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017, заявил, что его команда на этом турнире будет нацелена на победу, но свои возможности оценивает трезво.

Стало известно полное расписание Кубка конфедераций-2017 Опубликовано полное расписание Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Первый матч российская команда проведет 17 июня.

Россия в одной группе с Португалией , Мексикой и Новой Зеландией на Кубке конфедераций-2017 Сегодня, 26 ноября в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедерации по футболу, который пройдет в России в 2017 году.

Жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Россия сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией! Сегодня в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций, который пройдет в России в 2017 году.

Кубок конфедераций-2021 под вопросом Решение о том, в какие сроки проводить Кубок конфедераций-2021, пока не принято, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, прибывший в Казань на жеребьевку ближайшего турнира, который пройдет будущим летом в России.

Джанни Инфантино: Германия всегда играет всерьез Нет никаких сомнений в том, что сборная Германии и ее тренерский штаб самым серьезным образом отнесутся к своему участию в Кубке конфедераций-2017, заявил в Казани президент ФИФА Джанни Инфантино за несколько часов до жеребьевки турнира.

Работать на Кубке конфедераций пожелали 153 тысячи человек Количество желающих стать волонтерами на Кубке конфедераций-2017 превысило 153 тысячи, сообщил в Казани, где в субботу вечером пройдет жеребьевка турнира, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В декабре «Крестовский» будет передан «Зениту» Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге, на котором предполагается проводить матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, уже в декабре будет передан в управление ФК «Зенит», заявил в Казани вице-премьер правительства России, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.