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Евгений Ловчев: Сборной России повезло с группой на Кубке конфедераций. Хотя перед Евро тоже говорили про везение...

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев оценил шансы сборной России на Кубке конфедераций-2017. Напомним, соперниками российской команды стали Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

- Вообще с группой на Кубке конфедераций нам повезло, можно выходить в полуфинал. Португалию мы не боимся, это не такой монстр, как Франция, пусть и проигравшая португальцам в финале Евро, или Германия. Получить Мексику вместо Чили тоже лучше. Но… У нас и на Евро хорошая группа была, а что получилось известно. Все зависит не от них, а от нас. 

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