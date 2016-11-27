Анна Богалий: Особо допинговый скандал на нас не отразился

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась ожиданиями от Кубка мира, который стартует 27 ноября в Эстерсунде.

- Мне бы хотелось, чтобы Ольга Подчуфарова набрала ту скорость, которую она показывала на 6-ом этапе в Антхольце, когда выиграла. Будем надеяться, что и молодёжь наша женская тоже заявит о себе. Все возможно: как большие удачи, так и неудачи. Кто будет более стрессоустойчивым, тот и проявит себя.

Я бы на первые три этапа Кубка мира повезла бы один и тот же состав, чтобы те, кто впервые на Кубке мира, привыкли к этим условиям, к шуму трибун, новому уровню. Чтобы показывать высокий результат, нужно к этому привыкнуть

Особо допинговый скандал на нас не отразился. У кого из ребят были спорные вопросы, насколько я знаю, уже все в строю, все могут выступать. Про мельдоний было заявлено заранее, нужно просто было быть более внимательными, — цитирует Богалий НСН.

Напомним, что стартующий сегодня в шведском Эстерсунде Кубок мира включает в себя девять этапов, в том числе чемпионат мира, который пройдет в Австрии. Заключительный этап пройдет 19 марта 2017 года в Норвегии.