«Барыс» дома обыграл «Амур» в овертайме
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Амуром»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барыса».
В составе победителей отличились Найджел Доус и Владимир
Маркелов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Амура» шайба в
активе Теему Рамстедта.
«Барыс» набрал 47 очков и занимает восьмое место в Восточной
конференции. У «Амура» 41 очко и 12-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Амур - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Доус (Сен-Пьер), 8:09 (1:0). Рамстедт (Куусела, Кондратьев), 52:00 (1:1). Маркелов (Липин, Худяков), 62:26 (2:1).
Место и дата
27 ноября 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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