«Барыс» дома обыграл «Амур» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Амуром» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барыса».

В составе победителей отличились Найджел Доус и Владимир Маркелов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Амура» шайба в активе Теему Рамстедта.

«Барыс» набрал 47 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. У «Амура» 41 очко и 12-е место.

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