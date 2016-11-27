«Лацио» на выезде обыграл «Палермо»
Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Лацио»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лацио».
В составе римского клуба единственный мяч забил Сергей
Милинкович-Савич. «Лацио» набрал 28 очков и на данный момент занимает третье
место в чемпионате Италии. У «Палермо» шесть очков и 19-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
14-й тур
Матч
Голы
Милинкович-Савич 32 (0:1).
Состав
Палермо: Посавец, Морганелла, Алеесами, Гонсалес, Гольданига (Ло Фасо, 80), Анджелкович, Чочев, Яяло, Энрике (Бауй, 55), Несторовски, Диаманти (Квайсон, 46)
Лацио: Стракоша, Баста, Фортуна, Раду, Милинкович-Савич, Билья, Пароло, Лулич (Лукаку, 64), Андерсон (Джорджевич, 68), Кейта (Ломбарди, 81), Иммобиле
Предупреждения:
Гольданига, 41; Диаманти, 43; Бауй, 75 - Лулич, 14
Удаления:
Гонсалес, 86 - нет
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
27 ноября 14:30, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция