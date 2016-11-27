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«Лацио» на выезде обыграл «Палермо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Лацио» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лацио».

В составе римского клуба единственный мяч забил Сергей Милинкович-Савич. «Лацио» набрал 28 очков и на данный момент занимает третье место в чемпионате Италии. У «Палермо» шесть очков и 19-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

Матч

Палермо - Лацио - 0:1 (0:1)

Голы

Милинкович-Савич 32 (0:1).

Состав

Палермо: Посавец, Морганелла, Алеесами, Гонсалес, Гольданига (Ло Фасо, 80), Анджелкович, Чочев, Яяло, Энрике (Бауй, 55), Несторовски, Диаманти (Квайсон, 46)

Лацио: Стракоша, Баста, Фортуна, Раду, Милинкович-Савич, Билья, Пароло, Лулич (Лукаку, 64), Андерсон (Джорджевич, 68), Кейта (Ломбарди, 81), Иммобиле

Предупреждения:

Гольданига, 41; Диаманти, 43; Бауй, 75 - Лулич, 14

Удаления:

Гонсалес, 86 - нет

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

27 ноября 14:30, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция

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