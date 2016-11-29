Молодежное первенство. 16-й тур. «Урал» - «Ростов», «Зенит» - «Уфа» и другие матчи
Результаты матчей 16-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
16-й тур
Матч
Место и дата
30 ноября 10:30, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 ноября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Спартак (мол)
Место и дата
30 ноября 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 ноября 13:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 12:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 ноября 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 13:00, Темп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 13:30, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
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