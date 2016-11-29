Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Торпедо
Хоккей  Йокерит- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежное первенство. 16-й тур. «Урал» - «Ростов», «Зенит» - «Уфа» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 16-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство

16-й тур

Матч

Урал (мол) - Ростов (мол)

Место и дата

30 ноября 10:30, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Уфа (мол)

Место и дата

29 ноября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Крылья Советов (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

30 ноября 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

Матч

Рубин (мол) - Арсенал (мол)

Место и дата

29 ноября 13:00, Рубин, Онлайн-трансляция

Матч

Анжи (мол) - Амкар (мол)

Место и дата

01 декабря 12:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА (мол) - Оренбург (мол)

Место и дата

29 ноября 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Локомотив (мол)

Место и дата

30 ноября 13:00, Темп, Онлайн-трансляция

Матч

Терек (мол) - Краснодар (мол)

Место и дата

01 декабря 13:30, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молодежное первенство. 15-й тур. «Ростов» проиграл «Анжи», «Краснодар» обыграл «Зенит» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура молодежного первенства России.Вандерсон помог «Краснодару»-м победить «Зенит»-м«Зенит»-м в матче 15-го тура молодежного первенства уступил «Краснодару»-м со счетом 2:5.«Анжи» в гостях переиграл «Ростов» в матче молодежных командФутболисты «Анжи» одержали волевую победу над «Ростовом» в матче 15-го тура молодежного первенства России со счетом 3:1.Молодежка «Спартака» проиграла «Тереку»Молодежный состав «Спартака» уступил в гостях сверстникам из грозненского «Терека» в матче 15-го тура молодежного первенства.Молодежное первенство. 14-й тур. «Терек» уступил «Томи» и другие матчиРезультаты матчей 14-го тура молодежного первенства России.Форвард «Зенита» Лесовой: Российская премьер-лига сильнее украинскойНападающий «Зенита»-м Даниил Лесовой поделился мнение о поражении в матче 14-го тура первенства молодежных составов против «Крыльев Советов»-м со счетом 0:1.«Зенит»-м проиграл «Крыльям Советов»-м и потерпел второе поражение подряд«Зенит»-м в матче 14-го тура молодежного первенства на своем поле уступил сверстникам из Самары со счетом 0:1.«Зенит»-м - «Крылья советов»-м. Лесовой дебютировал в составе петербуржцевНовичок «Зенита» нападающий Даниил Лесовой дебютировал за петербургский клуб в первенстве молодежных команд.Дмитрий Гунько: Благодарен ребятам за самоотдачу в поединке с пермякамиГлавный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своих подопечных над «Амкаром» (3:1) в матче 14-го тура молодежного первенства.«Спартак» обыграл «Амкар» в матче молодежных командВ матче 14-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Амкар» со счетом 3:1.«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче молодежных командМатч 14-го тура молодежного первенства России между «Оренбургом» и «Локомотивом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Рубин» обыграл «Ростов» в матче молодежных командыМатч 14-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рубина».ЦСКА обыграл «Арсенал» в первенстве молодежных команд«Арсенал» дома уступил ЦСКА (0:2) в 14-м туре молодежного первенства России.Молодежное первенство. 13-й тур. «Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура молодежного первенства России.Денис Клюев: Последние три матча «молодежки» «Локомотива», как под копиркуГлавный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Анжи» (1:2), который состоялся в рамках 13-го тура первенства России.«Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежных командМатч 13-го тура молодежного первенства России между «Крыльями Советов» и «Уралом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Рубин» обыграл «Уфу» в матче молодежных командМатч 13-го тура молодежного первенства России между «Уфой» и «Рубином» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Рубина».Дмитрий Гунько: Игра получилась боевой, не хватило только забитого мячаГлавный тренер дубля красно-белых Дмитрий Гунько подвел итоги встречи с «Томью» (0:0).«Молодежка» «Анжи» одержала волевую победу над «Локомотивом»В матче 13-го тура молодежного первенства России «Локомотив» на своем поле уступил «Анжи» со счетом 1:2.«Спартак» не смог обыграть «Томь» в матче молодежных командВ матче 13-го тура молодежного первенства России «Спартак» на выезде не смог переиграть сверстников из «Томи» (0:0).

Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение