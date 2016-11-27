Вадим Скрипченко: Огромное желание победить стало ключевым фактором

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал победу над «Томью» (3:0) в 15-м туре чемпионата России.

«Огромное желание победить стало ключевым фактором. Вышли сегодня сражаться за три очка. В домашних играх нельзя было терять очки. Ребята молодцы, выдержали хороший темп игры, много моментов создали, забили три мяча. Мы доминировали сегодня. Плюс были трудные погодные условия для обеих команд и парни молодцы. Преодолели трудности и с достоинством вышли из этой ситуации», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Самарская команда набрала 11 очков и поднялась на 13-е место, клуб из Томска с 9 баллами опустился на 15-ю, предпоследнюю строчку.

В следующем туре «Крылья Советов» 1 декабря примут «Спартак», а «Томь» в тот же день сыграет дома с «Локомотивом».