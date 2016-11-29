НБА. «Голден Стэйт» - «Атланта», «Нью-Йорк» - «Оклахома» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
29 ноября
Матч
Вашингтон - Сакраменто - 88:80 4-ая четверть
Место и дата
29 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Майами - Бостон - 65:78 3-ая четверть
Место и дата
29 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Йорк - Оклахома - 72:74 3-ая четверть
Место и дата
29 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Филадельфия - 84:69 3-ая четверть
Место и дата
29 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Мемфис - Шарлотт - 39:56 Перерыв
Место и дата
29 ноября 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Юта - 45:50 Перерыв
Место и дата
29 ноября 04:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 ноября 06:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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