НБА. «Голден Стэйт» - «Атланта», «Нью-Йорк» - «Оклахома» и другие матчи

Камбэк «Краснодара», пять очков Мозгова и два очка Любимова. Главные новости утра

Камбэк «Краснодара», пять очков Мозгова и два очка Любимова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в дома обыграл «Атланту» со счетом 109:94 (21:32, 35:16, 28:29, 25:17).

«Лейкерс» обыграл «Атланту», Мозгов набрал пять очков В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в дома обыграл «Атланту» со счетом 109:94 (21:32, 35:16, 28:29, 25:17).

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Мозгов набрал 8 очков В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».