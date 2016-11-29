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НБА. «Голден Стэйт» - «Атланта», «Нью-Йорк» - «Оклахома» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

29 ноября

Матч

Вашингтон - Сакраменто - 88:80 4-ая четверть

Место и дата

29 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Майами - Бостон - 65:78 3-ая четверть

Место и дата

29 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Йорк - Оклахома - 72:74 3-ая четверть

Место и дата

29 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Филадельфия - 84:69 3-ая четверть

Место и дата

29 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Мемфис - Шарлотт - 39:56 Перерыв

Место и дата

29 ноября 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Юта - 45:50 Перерыв

Место и дата

29 ноября 04:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Голден Стэйт - Атланта

Место и дата

29 ноября 06:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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