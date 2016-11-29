День в истории. Олегу Долматову – 68 лет!
29 ноября исполняется 68 лет советскому футболисту, бывшему главному
тренеру московского ЦСКА, новороссийского «Черноморца» и «Ростова» Олегу
Долматову.
Свою карьеру игрока Олег Долматов начал в
Красноярске, где после окончания ДЮСШ «Юность» выступал за местный
«Автомобилист». С 1967 года играл за алма-атинский «Кайрат». С 1972 по 1979 год
– за московское «Динамо», в составе которого в 1976 году стал чемпионом СССР, а
в 1973 и 1975 годах – бронзовым призером и наконец, в 1977 году выиграл Кубок
СССР. В течение пяти лет являлся капитаном команды.
С 1971 по 1977 год Олег Долматов провел за
сборную СССР 14 матчей и в 1972-м стал серебряным призером Чемпионата Европы.
С 1982 по 1986 год Олег Васильевич работал главным тренером «Динамо» из
Ставрополя, которое он в 1984 году вывел в первую лигу. С 1986 по 1988 год –
главный тренер «Динамо-2» из Москвы, а в период 1990-1991 – тренер «Динамо» (Сухуми).
Будучи главным тренером новороссийского «Черноморца» в 1993 году вывел клуб в
первую лигу чемпионата России, а в 1994 году – в высшую.
В 1998 году в середине сезона Долматов возглавил ЦСКА, который к этому
моменту находился внизу турнирной таблицы. Под его руководством армейцы выдали впечатляющую
победную серию во втором круге и финишировали на втором месте. Благодаря
Долматову ЦСКА впервые в истории российских чемпионатов обыграл принципиального
соперника – московский «Спартак» (4:1).
В 1999-м под руководством Долматова армейцы завоевали бронзовые награды
чемпионата России. 30 мая 2000 года Долматов ушел в отставку с поста наставника
ЦСКА.
С 2001 и до середины сезона 2002 года Олег
Васильевич возглавлял «Кубань», которая в 2001-м финишировала третьей в первом
дивизионе России. Был главный тренером пиетербургского «Динамо» в период
2003-2004 годов, а затем - ярославского «Шинника» (2004 - 2006).
После этого Олег Васильевич трудился в
«Локомотиве», «Ростове», возрожденном «Динамо» (Сухуми), «Химках» и
«Черноморце».
В марте 2016-го Олег Долматов сказал, что вряд ли продолжит тренерскую
карьеру.