День в истории. Олегу Долматову – 68 лет!

29 ноября исполняется 68 лет советскому футболисту, бывшему главному тренеру московского ЦСКА, новороссийского «Черноморца» и «Ростова» Олегу Долматову.

Свою карьеру игрока Олег Долматов начал в Красноярске, где после окончания ДЮСШ «Юность» выступал за местный «Автомобилист». С 1967 года играл за алма-атинский «Кайрат». С 1972 по 1979 год – за московское «Динамо», в составе которого в 1976 году стал чемпионом СССР, а в 1973 и 1975 годах – бронзовым призером и наконец, в 1977 году выиграл Кубок СССР. В течение пяти лет являлся капитаном команды.

С 1971 по 1977 год Олег Долматов провел за сборную СССР 14 матчей и в 1972-м стал серебряным призером Чемпионата Европы.

С 1982 по 1986 год Олег Васильевич работал главным тренером «Динамо» из Ставрополя, которое он в 1984 году вывел в первую лигу. С 1986 по 1988 год – главный тренер «Динамо-2» из Москвы, а в период 1990-1991 – тренер «Динамо» (Сухуми). Будучи главным тренером новороссийского «Черноморца» в 1993 году вывел клуб в первую лигу чемпионата России, а в 1994 году – в высшую.

В 1998 году в середине сезона Долматов возглавил ЦСКА, который к этому моменту находился внизу турнирной таблицы. Под его руководством армейцы выдали впечатляющую победную серию во втором круге и финишировали на втором месте. Благодаря Долматову ЦСКА впервые в истории российских чемпионатов обыграл принципиального соперника – московский «Спартак» (4:1).

В 1999-м под руководством Долматова армейцы завоевали бронзовые награды чемпионата России. 30 мая 2000 года Долматов ушел в отставку с поста наставника ЦСКА.

С 2001 и до середины сезона 2002 года Олег Васильевич возглавлял «Кубань», которая в 2001-м финишировала третьей в первом дивизионе России. Был главный тренером пиетербургского «Динамо» в период 2003-2004 годов, а затем - ярославского «Шинника» (2004 - 2006).

После этого Олег Васильевич трудился в «Локомотиве», «Ростове», возрожденном «Динамо» (Сухуми), «Химках» и «Черноморце».

В марте 2016-го Олег Долматов сказал, что вряд ли продолжит тренерскую карьеру.