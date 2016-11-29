Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Торпедо
Хоккей  Йокерит- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Олегу Долматову – 68 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

29 ноября исполняется 68 лет советскому футболисту, бывшему главному тренеру московского ЦСКА, новороссийского «Черноморца» и «Ростова» Олегу Долматову.

Свою карьеру игрока Олег Долматов начал в Красноярске, где после окончания ДЮСШ «Юность» выступал за местный «Автомобилист». С 1967 года играл за алма-атинский «Кайрат». С 1972 по 1979 год – за московское «Динамо», в составе которого в 1976 году стал чемпионом СССР, а в 1973 и 1975 годах – бронзовым призером и наконец, в 1977 году выиграл Кубок СССР. В течение пяти лет являлся капитаном команды.

С 1971 по 1977 год Олег Долматов провел за сборную СССР 14 матчей и в 1972-м стал серебряным призером Чемпионата Европы.

С 1982 по 1986 год Олег Васильевич работал главным тренером «Динамо» из Ставрополя, которое он в 1984 году вывел в первую лигу. С 1986 по 1988 год – главный тренер «Динамо-2» из Москвы, а в период 1990-1991 – тренер «Динамо» (Сухуми). Будучи главным тренером новороссийского «Черноморца» в 1993 году вывел клуб в первую лигу чемпионата России, а в 1994 году – в высшую.

В 1998 году в середине сезона Долматов возглавил ЦСКА, который к этому моменту находился внизу турнирной таблицы. Под его руководством армейцы выдали впечатляющую победную серию во втором круге и финишировали на втором месте. Благодаря Долматову ЦСКА впервые в истории российских чемпионатов обыграл принципиального соперника – московский «Спартак» (4:1).

В 1999-м под руководством Долматова армейцы завоевали бронзовые награды чемпионата России. 30 мая 2000 года Долматов ушел в отставку с поста наставника ЦСКА.

С 2001 и до середины сезона 2002 года Олег Васильевич возглавлял «Кубань», которая в 2001-м финишировала третьей в первом дивизионе России. Был главный тренером пиетербургского «Динамо» в период 2003-2004 годов, а затем - ярославского «Шинника» (2004 - 2006).

После этого Олег Васильевич трудился в «Локомотиве», «Ростове», возрожденном «Динамо» (Сухуми), «Химках» и «Черноморце».

В марте 2016-го Олег Долматов сказал, что вряд ли продолжит тренерскую карьеру.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Плюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого кругаПлюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого круга«Советский спорт» подводит итоги первого круга премьер-лиги-2016/17 и приводит самые любопытные статистические факты.Валерий Кечинов: «Спартак» как никогда близок к чемпионству, а ЦСКА бороться за золото не будетБывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением по поводу перспектив команды в нынешнем сезоне. Он считает, что у спартаковцев есть отличный шанс стать чемпионами.Гарсия может получить семь матчей дисквалификации, Вернблум - триЗащитник «Зенита» Хави Гарсия может быть дисквалифицирован на семь матчей за удар локтем Юрия Газинского, а Понтус Вернблум на три – за удар Серхио Санчеса.Комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с участием Вернблума и ГарсииКонтрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) рассмотрит эпизоды с участием полузащитников Понтуса Вернблума (ЦСКА) и Хави Гарсии («Зенит»). Об этом сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.В Финляндии из продажи исчезли футболки с фамилией ЕременкоВ магазинах Финляндии перестали продавать футболки с фамилией полузащитника национальной сборной этой страны и ЦСКА Романа Еременко, сообщает Escape to Suomi.Александр Головин: Хочу стать лидером ЦСКАПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями после того, как был выбран лучшим молодым игроком РФПЛ.В Волгограде откроется спортшкола ЦСКА имени СлуцкогоВ 2017 году на базе Академии физической культуры Волгограда начнет работу школа спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого, сообщает volgavesti.ru.Феноменальный Головин. Лучшие игроки 15-го тура по ТТДФеноменальный Головин. Лучшие игроки 15-го тура по ТТД«Советский спорт» подводит статистические итоги 15-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» обошел ЦСКАПосле 15-го тура премьер-лиги «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория одного домашнего матча красно-белых – 31364 человека.Андреас Гранквист: Думаю, «Спартак», ЦСКА и «Зенит» будут бороться за первое местоКапитан «Краснодара» Андреас Гранквист после победы над «Зенитом» (2:1) подвел итоги выступления команды в первом круге чемпионата России.Матч против «Рубина» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 250-м без пропущенных мячейАкинфеев — первый отечественный вратарь, кому покорился этот рубеж, и безусловный лидер Клуба Льва Яшина.Зоран Тошич: Не хватило времени забить «Рубину»Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал домашнюю ничью с «Рубином» (0:0) в 15-м туре РФПЛ.Тарас Бурлак: У ЦСКА некий спад, и с ними можно было играть и выигрыватьЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).Руслан Камболов: Установку тренера выполнилиПолузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 15-м туре РФПЛ.Карлос Самбрано: Обидно, что не забил ЦСКА, ночью точно не смогу заснутьЗащитник казанского «Рубина» Карлос Самбрано поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в 15-м туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).Самуэль Гарсия: Мы здорово сыграли против ЦСКА и могли побеждатьПолузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия поделился впечатлениями после матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).Хавьер Грасия: «Рубин» провел очень хороший матчГлавный тренер «Рубин» Хавьер Грасия прокомментировал итог матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0).Леонид Слуцкий: Вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство?Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру 15-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0).Армейская осень продолжается. ЦСКА не смог обыграть «Рубин»Армейская осень продолжается. ЦСКА не смог обыграть «Рубин»Нулевая ничья против «Рубина» в Москве подтвердила – ЦСКА еще не миновал осенний кризис.ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»ЦСКА дома сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в 15-м туре чемпионата России.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Олег Долматов
Олег Долматоввсе новости

Cпецпредложение