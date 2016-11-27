Матч «Крылья Советов» - «Спартак» может быть перенесен на весну

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что вопрос о месте и времени проведения встречи 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» остается открытым.

Игра должна состояться 1 декабря в Самаре. По метеопрогнозам, температура в этот день может опуститься до минус 19 градусов.

«Матч будет проведен по регламенту. Мы играем для наших болельщиков и настроены играть дома. Разговаривали об этом неделю назад с руководством «Спартака». Если и будет перенос, то точно не в Москву. Альтернативный вариант, который рассматривается, - перенос матча на весну. Окончательное решение будет принято по регламенту в день матча», - цитирует Шашкова «Чемпионат».

«Крылья Советов», обыграв сегодня «Томь» (3:0), поднялись на 13-е место, «Спартак» лидирует в первенстве.