«Трактор» обыграл «Витязь»
«Трактор» дома взял верх над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Дерек Рой, Александр Черников и Алексей Кручинин, у гостей дубль в активе Максима Афиногенова.
Челябинцы занимают пятое место в Восточной конференции, подмосковный клуб идет восьмым на Западе.
29 ноября «Трактор» сыграет на выезде с минским «Динамо», а «Витязь» днем позже примет «Автомобилист».
Матч
Трактор - Витязь - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Голы:
Рой 23:55 (1:0). Черников (Пестунов, Климонтов), 25:43 (2:0). Афиногенов (Романов, Никулин), 27:20 (2:1). Афиногенов (Макеев, Никулин), 30:17 (2:2). Кручинин (Пестунов), 32:12 (3:2).
Место и дата
27 ноября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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