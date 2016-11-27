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«Трактор» обыграл «Витязь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Трактор» дома взял верх над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Дерек Рой, Александр Черников и Алексей Кручинин, у гостей дубль в активе Максима Афиногенова.

Челябинцы занимают пятое место в Восточной конференции, подмосковный клуб идет восьмым на Западе.

29 ноября «Трактор» сыграет на выезде с минским «Динамо», а «Витязь» днем позже примет «Автомобилист».

Матч

Трактор - Витязь - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Голы:

Рой 23:55 (1:0). Черников (Пестунов, Климонтов), 25:43 (2:0). Афиногенов (Романов, Никулин), 27:20 (2:1). Афиногенов (Макеев, Никулин), 30:17 (2:2). Кручинин (Пестунов), 32:12 (3:2).

Место и дата

27 ноября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция


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