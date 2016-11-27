«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву»
«Салават Юлаев» дома проиграл «Локомотиву» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Петри Контиола и Брэндон Козун, у хозяев льда - Денис Паршин.
Команда из Башкортостана занимает 4-е место в Восточной конференции, ярославцы идут четвертыми на Западе.
30 ноября «Салават» сыграет на выезде с рижским «Динамо», а «Локомотив» в тот же день примет «Югру».
Матч
Салават Юлаев - Локомотив - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Контиола (Тэлбот, Козун), 23:16 (0:1). Козун (Контиола, Тэлбот), 38:17 (0:2). Паршин (Хартикайнен), 38:38 (1:2).
Место и дата
27 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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