Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в Руке
Шестикратная
олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км
классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
36-летняя норвежская лыжница финишировала с результатом 26.55,2 минуты и опередила на 4,6 секунды Кристу Пярмякоски из Финляндии. Третье место заняла еще одна представительница Норвегии – Хайди Венг.
Лучшей среди российских лыжниц стала Юлия Чекалева, проигравшая Бьорген 1.08,5 минуты, что позволило ей занять 12-е место.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
1-й этап
Женщины
10 км (К)
1. Марит Бьорген
(Норвегия) – 26.55,2
2. Криста Пярмякоски
(Финляндия) – +4,6
3. Хайди Венг
(Норвегия) – +12,7…
12. Юлия Чекалева
(Россия) – +1.08,5…
19. Анастасия Седова
(Россия) – +1.20,5
20. Наталья Непряева (Россия)
– +1.23,1…
35. Юлия Белорукова
(Россия) – +2.16,0
36. Полина Кальсина
(Россия) – +2.18,9…
38. Ольга Царева
(Россия) – +2.21,3…
41. Елена Соболева
(Россия) – +2.27,0
Второй этап Кубка мира пройдет с 4 по 6 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).