Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в Руке

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Чемпионка мира Елена Соболева: В суде резали по живому… Откровенное интервью дисквалифицированной легкоатлетки Этот допинг-скандал был как ушат ледяной воды на весь российский спорт. Накануне Олимпиады в Пекине сразу семь наших легкоатлеток были дисквалифицированы и обвинены в подмене допинг-проб. На днях в Лозанне был подведен итог всей этой истории: международный спортивный арбитражный суд вынес окончательный приговор – дисквалификация до 30 апреля 2011 года. Сразу после оглашения вердикта корреспонденты «Советского спорта» встретились с одной из участниц нашумевшего дела Еленой Соболевой – рекордсменкой мира в беге на 1500 метров.

33 месяца вне спорта – выдохнуть или стенать? Вчера в спортивном арбитражном суде в Лозанне решилась судьба семи легкоатлеток, обвиненных в подмене допинг-проб перед Олимпийскими играми в Пекине. Елена Соболева, Дарья Пищальникова, Татьяна Томашева, Юлия Фоменко, Гульфия Ханафеева, Светлана Черкасова и Ольга Егорова дисквалифицированы на два года и девять месяцев и смогут вернуться в большой спорт лишь 30 апреля 2011 года.

Семь российских легкоатлеток дисквалифицированы до 2011 года Семь российских легкоатлеток, уличенных в подмене допинг-проб, дисквалифицированы до 2011 года.

Чемпионка мира Елена Соболева: Четырехлетний срок подобен смерти… В начале апреля спортивный арбитражный суд в Лозанне приступит к рассмотрению дела семи российских легкоатлеток, лишенных путевок на пекинскую Олимпиаду. Напомним, спортсменок обвинили тогда в подмене допинг-проб. С одной из девушек, чемпионкой мира Еленой Соболевой, встретился наш корреспондент.

ИААФ требует для российских легкоатлеток 4-летней дисквалификации Международная федерация легкой атлетики требует дисквалифицировать семерых российских легкоатлеток на четыре года.

Елена Соболева: "Федерация не собиралась нас защищать" Серебряный призер чемпионата мира 2007 года Елена Соболева, которая после наложения двухлетней дисквалификации лишилась этого титула, а также звания зимней чемпионки и рекордсменки мира в беге на 1500 метров, не признает своей вины в подмене допинг-проб.