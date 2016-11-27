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Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в Руке

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Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

36-летняя норвежская лыжница финишировала с результатом 26.55,2 минуты и опередила на 4,6 секунды Кристу Пярмякоски из Финляндии. Третье место заняла еще одна представительница Норвегии – Хайди Венг.

Лучшей среди российских лыжниц стала Юлия Чекалева, проигравшая Бьорген 1.08,5 минуты, что позволило ей занять 12-е место.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

1-й этап

Женщины

10 км (К)

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 26.55,2

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +4,6

3. Хайди Венг (Норвегия) – +12,7…

12. Юлия Чекалева (Россия) – +1.08,5…

19. Анастасия Седова (Россия) – +1.20,5

20. Наталья Непряева (Россия) – +1.23,1…

35. Юлия Белорукова (Россия) – +2.16,0

36. Полина Кальсина (Россия) – +2.18,9…

38. Ольга Царева (Россия) – +2.21,3…

41. Елена Соболева (Россия) – +2.27,0

Второй этап Кубка мира пройдет с 4 по 6 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).

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