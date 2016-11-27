«Уотфорд» дома уступил «Сток Сити»
Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Сток
Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сток Сити».
Единственный мяч случился в результате автогола Эурелио
Гомеса. «Уотфорд» с 18 очками идет восьмым. У «Стока» 16 очков и десятое место.
АПЛ
13-й тур
Матч
Уотфорд - Сток Сити - 0:1 (0:1)
Голы
Гомес 29 (0:1 - автогол).
Состав
Уотфорд: Гомес, Кабул (Кабаселе, 21), Бритос, Прёдль, Янмат, Холебас (Игало, 56), Бехрами, Перейра, Капу, Дини, Амрабат (Окака Чука, 78)
Сток Сити: Грант, Джонсон, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Адам, Шакири, Имбула, Арнаутович (Крауч, 82), Диуф, Уолтерс
Предупреждения:
Амрабат, 24; Бритос, 27; Холебас, 40; Бехрами, 90 - нет
Удаления:
Бритос, 90 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
27 ноября 15:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция
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