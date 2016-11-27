«Уотфорд» дома уступил «Сток Сити»

«Бернли» - «Манчестер Сити». Агуэро забил 27-й мяч в АПЛ в 2016 году и лидирует по этому показателю

Сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче чемпионата Англии со счетом 2:1. Оба мяча в составе победителей забил Серхио Агуэро.