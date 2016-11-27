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Валерий Петраков: Я свою команду не узнал

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал игру своей команды в матче чемпионата России против «Крыльев Советов».

– Я свою команду не узнал, проводим разные матчи. Как мы играли в обороне – это нонсенс, с большими ошибками, вследствие чего и получили первый мяч на 9 минуте. Судьбу матча решило удаление. Хотя в перерыве я просил игроков действовать более концентрировано и искать возможность создать моменты в контратаках и выровнять игру. Но мы получили второй мяч, где были несогласованные действия после розыгрыша углового – дали спокойно выйти на ударную позицию и нанести удар. Два слова об удалении. У нас у судей двойные стандарты, где он в нашу сторону видит удаления, и я с этим согласен, а у соперника на 75 минуте такое же должно быть удаление, но он дал желтую карточку. Мы по разным правилам играем? Хотелось бы услышать объяснения от арбитра.

Как было играть в таких тяжелых условиях?
– Условия тяжелые. Я с этим согласен, но мы живем в России, у нас проходит тяжелый чемпионат и надо приспосабливаться. Но одна команда играет в футбол, а другая почему-то нет. Думаю, нашим чиновникам надо подумать, как проводить чемпионат, может есть смысл перейти на старую схему весна-осень. Больше всего от такой погоды страдают болельщики, - цитирует Петракова пресс-служба самарского клуба.

Напомним, что «Крылья Советов» дома взяли верх над «Томью» (3:0) в 15-м туре чемпионата России.

Матч

Крылья Советов - Томь - 3:0 (1:0)

Голы

Корниленко 9 (1:0). Молло 69 (2:0). Молло 79 (3:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Родич (Божин, 81), Ятченко, Цаллагов, Башкиров (Зинков, 87), Молло, Ткачёв (Чочиев, 85), Паскуато, Корниленко

Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Кудряшов, 62), Жиров, Тишкин, Комбаров, Ковальчук, Попов, Баляйкин, Голышев (Солосин, 30), Касьян (Самодин, 78)

Предупреждения:

Башкиров, 73 - Баляйкин, 38

Удаления:

нет - Коченков, 27

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

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