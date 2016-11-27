Зоран Тошич: Не хватило времени забить «Рубину»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал домашнюю ничью с «Рубином» (0:0) в 15-м туре РФПЛ.

- Жалко, что не выиграли, - сказал серб. - Потеряли уже много очков, было важно победить на своем поле. Но, к сожалению, не хватило времени забить. Пытались, делали все возможное, но не удалось забить.

- Что не получилось у команды?

- Конечно, условия были не очень хорошими, но для обеих команд. Мне кажется, это нам не помешало. Просто не было большого числа моментов. Была пара возможностей, очень хороший момент у Вернблума во втором тайме - жалко, что не забил.

Столичный клуб набрал 26 очков и по-прежнему занимает третье место, у команды из Татарстана - 20 очков и девятая строчка.

В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Оренбург», а «Рубин» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».









