Зоран Тошич: Не хватило времени забить «Рубину»
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал домашнюю ничью с «Рубином» (0:0) в 15-м туре РФПЛ.
- Жалко, что не выиграли, - сказал серб. - Потеряли уже много очков, было важно победить на своем поле. Но, к сожалению, не хватило времени забить. Пытались, делали все возможное, но не удалось забить.
- Что не получилось у команды?
- Конечно, условия были не очень хорошими, но для обеих команд. Мне кажется, это нам не помешало. Просто не было большого числа моментов. Была пара возможностей, очень хороший момент у Вернблума во втором тайме - жалко, что не забил.
Столичный клуб набрал 26 очков и по-прежнему занимает третье место, у команды из Татарстана - 20 очков и девятая строчка.
В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Оренбург», а «Рубин» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Натхо, Тошич (Дзагоев, 69), Миланов, Головин, Вернблум, Чалов (Траоре, 70)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Камболов (Оздоев, 86), Гарсия (Бауэр, 90), Мвила, Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Девич, 69)
Предупреждения:
Щенников, 46; Вернблум, 73 - Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция