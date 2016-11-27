Нисканен победил в классической гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных – восьмой
Олимпийский чемпион в
командном спринте в Сочи Ииво Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим
стиле на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
24-летний финн преодолел дистанцию за 35.27,6 минуты и опередил на 10,2 секунды Эмиля Иверсена из Норвегии. Третье место занял еще один норвежец – победитель общего зачета Кубка мира прошлого сезона Мартин Йонсруд Сундбю.
Лучшим из представителей России стал Александр Бессмертных, занявший восьмое место.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
1-й этап
Мужчины
15 км (К)
1. Ииво Нисканен
(Финляндия) – 35.27,6
2. Эмиль Иверсен
(Норвегия) – +10,2
3. Мартин Йонсруд
Сундбю (Норвегия) – +11,2…
8. Александр
Бессмертных (Россия) – +24,3…
20. Андрей Ларьков
(Россия) – +1.04,3…
22. Станислав
Волженцев (Россия) – +1.11,3
23. Евгений Белов
(Россия) – +1.12,5…
32. Александр Легков
(Россия) – +1.23,1…
37. Евгений Дементьев
(Россия) – +1.28,3…
48. Максим Вылегжанин
(Россия) – +1.55,8…
Второй этап Кубка мира пройдет с 4 по 6 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).