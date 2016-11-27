Нисканен победил в классической гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных – восьмой

читайте также

Елена Вяльбе: Легков выздоровел и выступит на первом этапе Кубка мира в Финляндии Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков выздоровел и примет участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет 26-27 ноября в финской Руке.

Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков сообщил, что олимпийский чемпион Александр Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира.

В «Битце» прошел второй «Добрый грязный трейл» московской зоне отдыха «Битца» в рамках проекта «Спорт во благо» во второй раз прошел благотворительный забег по пересеченной местности – «Добрый грязный трейл».

Анфиса Резцова: Легкову бы в тренеры пойти, а он все туда же... В депутаты Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова не считает необходимым привлекать в российский спорт иностранных тренеров.

Александр Легков: Нужно равняться на Фелпса и Болта, завоевывать столько же медалей Российский лыжник Александр Легков рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Александр Легков: Мотивирую себя тем, что я еще не старый, еще что-то могу Российский лыжник Александр Легков рассказал, как мотивирует себя.

Норвежская лыжная федерация расследует применение спортсменами лекарств от астмы Норвежская федерация лыжного спорта (НФЛС) решила разобраться, на каких основаниях норвежским атлетам прописываются препараты от астмы.

Сундбю оспорит в суде решение о своей дисквалификации Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю обжалует решение Спортивного арбитражного суда о своей дисквалификации в Верховном суде Швейцарии.

Глеб Ретивых: Хочу показать тренерскому штабу сборной, что буду готов выступать на Олимпиаде Российский лыжник Глеб Ретивых, выигравший мужскую гонку в рамках Спринта на Дворцовой, в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о подготовке и целях на предстоящий сезон.

Александр Легков: Если скажу, что сборная России по футболу выступила на уровне, буду единственным в России Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился впечатлениями от выступления на Спринте на Дворцовой, а также рассказал о подготовке к сезону и своих предпочтениях в финале Евро-2016.

Никита Крюков: Финиш на Олимпиаде в Сочи полгода не давал мне покоя Олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжам Никита Крюков – о критике Елены Вяльбе, проблеме футбольной сборной России и многом другом.

Были иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спорта Ровно месяц остается до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для сборной России это будет очень тревожное время.

Андрей Кириленко: Легков и Устюгов поборются за Кубок мира Президент петербургской федерации лыжных гонок Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о причинах неудачного выступления Малышко, а также рассказал, за каким российским лыжником нужно внимательно следить в следующем сезоне.

Выключите «Санта-Барбару»! Sovsport.ru продолжает следить за сагой о российском допинге - бесконечной, как сериал «Санта-Барбара».

Александр Легков: Какой-то Карабас-Барабас портит нервы своими заявлениями о допинге Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков прокомментировал слова бывшего главы антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова о применении спортсменом допинга.

Александр Легков: Перепроверка допинг-проб – это политика. На Россию пытаются давить любыми путями Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал ситуацию с перепроверкой допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх.

Александр Легков: Я готов подать в суд на Родченкова, если это потребуется Чемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что готов подать в суд на экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил его в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.

«Обвинения Родченкова в допинге – полный маразм!» Ответ олимпийских чемпионов В пятницу прошла пресс-конференция олимпийских чемпионов Сочи Александра Легкова и Александра Зубкова, обвиненных в применении допинга.

Александр Легков: Обвинения Родченкова в применении допинга – это политические игры против России Чемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что обвинения в том, что российские спортсмены употребляли допинг на Олимпиаде в Сочи - это политическая игра, направленная против России.