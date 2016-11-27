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Нисканен победил в классической гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных – восьмой

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Олимпийский чемпион в командном спринте в Сочи Ииво Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стиле на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

24-летний финн преодолел дистанцию за 35.27,6 минуты и опередил на 10,2 секунды Эмиля Иверсена из Норвегии. Третье место занял еще один норвежец – победитель общего зачета Кубка мира прошлого сезона Мартин Йонсруд Сундбю.

Лучшим из представителей России стал Александр Бессмертных, занявший восьмое место.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

1-й этап

Мужчины

15 км (К)

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 35.27,6

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +10,2

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +11,2…

8. Александр Бессмертных (Россия) – +24,3…

20. Андрей Ларьков (Россия) – +1.04,3…

22. Станислав Волженцев (Россия) – +1.11,3

23. Евгений Белов (Россия) – +1.12,5…

32. Александр Легков (Россия) – +1.23,1…

37. Евгений Дементьев (Россия) – +1.28,3…

48. Максим Вылегжанин (Россия) – +1.55,8…

Второй этап Кубка мира пройдет с 4 по 6 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).

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