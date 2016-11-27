Чешка Давидова выиграла женский спринт на Кубке IBU, Шумилова – пятая
На этапе Кубка IBU в Бейтостоллене (Норвегия) состоялась спринтерская гонка у
женщин. Победу одержала биатлонистка из Чехии Маркета Давидова
Победительница преодолела 7,5 километров за 24 минуты и 18,3
секунд при одном промахе. Второй стала Немка Надин Херхлер, третьей – ее соотечественница
Дениз Херрманн
Кубок IBU.
Бейтостоллен (Норвегия)
Спринт.
Женщины
1. Маркета Давидова
2. Надин Херхлер
3. Дениз Херрманн
5. Екатерина Шумилова
12. Анастасия Загоруйко
13. Ирина Услугина
15. Анна Никулина
21. Ольга Шестерикова
42. Галина Нечкасова