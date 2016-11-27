Чешка Давидова выиграла женский спринт на Кубке IBU, Шумилова – пятая

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Некоторые попадают, а некоторые так Индивидуальная гонка на ЧМ в Холменколлене завершилась победой француженки Мари Дорен-Абер и очередным поражением сборной России.

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