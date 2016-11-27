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Чешка Давидова выиграла женский спринт на Кубке IBU, Шумилова – пятая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка IBU в Бейтостоллене (Норвегия) состоялась спринтерская гонка у женщин. Победу одержала биатлонистка из Чехии Маркета Давидова.

Победительница преодолела 7,5 километров за 24 минуты и 18,3 секунд при одном промахе. Второй стала Немка Надин Херхлер, третьей – ее соотечественница Дениз Херрманн. Лучшая из россиянок Екатерина Шумилова заняла пятое место.

Кубок IBU. Бейтостоллен (Норвегия)

Спринт. Женщины

1. Маркета Давидова (Чехия) 24.18,3 (1)
2. Надин Херхлер (Германия) +3,6 (1)
3. Дениз Херрманн (Германия) +29,9 (3)...

5. Екатерина Шумилова (Россия) +52,5 (2)
12. Анастасия Загоруйко (Россия) +1.28,7 (4)
13. Ирина Услугина (Россия) +1.31,1 (4)
15. Анна Никулина (Россия) +1.44,9 (4)
21. Ольга Шестерикова (Россия) +2.13,9 (4)
42. Галина Нечкасова (Россия) +3.26,5 (4)

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