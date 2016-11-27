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Кирилл Капризов: В последних матчах «Салават» мало забивает

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал игру своей команды против ярославского «Локомотива».

- Обидно проиграли, очень жалко, а так матч получился интересным. Больше тут нечего сказать.

- Сегодня забросили только одну шайбу. Было невезение в атаке?
- Да, где-то есть невезение. С «Витязем» мы тоже забили один гол, с «Динамо» две шайбы. Вообще, в последних матчах мы мало забиваем. Где-то маленько не везет, нам нужно добавлять в реализации моментов.

- Из-за большого количества травм у нашей команды часто тасуются звенья. В этой связи тяжело приходиться?
- Может быть, где-то и тяжело, но ничего страшного. Мы все друг друга знаем, стараемся быстро привыкать друг к другу по ходу игры. Когда есть удача, можно играть с любыми партнерами, - передает слова Капризова официальный сайт уфимской команды.

Напомним, что в мачте регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» со счетом 2:1.

Матч

Салават Юлаев - Локомотив - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

Контиола (Тэлбот, Козун), 23:16 (0:1). Козун (Контиола, Тэлбот), 38:17 (0:2). Паршин (Хартикайнен), 38:38 (1:2).

Место и дата

27 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция



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