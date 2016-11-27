Кирилл Капризов: В последних матчах «Салават» мало забивает

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал игру своей команды против ярославского «Локомотива».

- Обидно проиграли, очень жалко, а так матч получился интересным. Больше тут нечего сказать.

- Сегодня забросили только одну шайбу. Было невезение в атаке?

- Да, где-то есть невезение. С «Витязем» мы тоже забили один гол, с «Динамо» две шайбы. Вообще, в последних матчах мы мало забиваем. Где-то маленько не везет, нам нужно добавлять в реализации моментов.

- Из-за большого количества травм у нашей команды часто тасуются звенья. В этой связи тяжело приходиться?

- Может быть, где-то и тяжело, но ничего страшного. Мы все друг друга знаем, стараемся быстро привыкать друг к другу по ходу игры. Когда есть удача, можно играть с любыми партнерами, - передает слова Капризова официальный сайт уфимской команды.

Напомним, что в мачте регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» со счетом 2:1.



