Кирилл Капризов: В последних матчах «Салават» мало забивает
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал игру своей команды против ярославского «Локомотива».
- Обидно проиграли, очень жалко, а так матч получился интересным. Больше тут нечего сказать.
- Сегодня
забросили только одну шайбу. Было
невезение в атаке?
- Да, где-то есть невезение. С «Витязем» мы тоже забили один гол, с «Динамо» две шайбы. Вообще, в последних матчах мы мало забиваем. Где-то маленько не везет, нам нужно добавлять в реализации моментов.
- Из-за большого
количества травм у нашей команды часто
тасуются звенья. В этой связи тяжело
приходиться?
- Может быть, где-то и тяжело, но ничего страшного. Мы все друг друга знаем, стараемся быстро привыкать друг к другу по ходу игры. Когда есть удача, можно играть с любыми партнерами, - передает слова Капризова официальный сайт уфимской команды.
Напомним, что в мачте регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» со счетом 2:1.
Матч
Салават Юлаев - Локомотив - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Контиола (Тэлбот, Козун), 23:16 (0:1). Козун (Контиола, Тэлбот), 38:17 (0:2). Паршин (Хартикайнен), 38:38 (1:2).
Место и дата
27 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция