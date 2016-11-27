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Московское «Динамо» вышло в «Финал четырех» Кубка России среди женских команд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» в завершающем матче предварительного этапа Кубка России среди женских команд одержали победу над «Воронежом» в трех партиях (25:10, 25:10, 25:17).

Подопечные Юрия Панченко, набрав шесть очков, заняли первое место в зоне 1 и стали участниками «Финала четырех» турнира. «Воронеж», проигравший два матча, финишировал на последней позиции, а второй стала «Ленинградка», в активе которой три очка.

Ранее в «Финал четырех» Кубка страны пробились красноярский «Енисей» и казанское «Динамо». Игры финальной стадии турнира состоятся 27 и 28 декабря. Место проведения «Финала четырех» станет известно 5 декабря.

Напомним, в предварительном раунде Кубка России участвовали 12 команд, поделенных на четыре зоны по три участника в каждой. Игры проходили в один круг. По итогам предварительного этапа в «Финал четырех» проходили победители зон.

«Динамо», «Ленинградка» и «Воронеж» проводили очные матчи в Воронеже. Ранее «Ленинградка» обыграла «Воронеж» в четырех сетах, а затем петербургская команда уступила «Динамо» со счетом 0-3.

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