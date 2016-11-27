Гендиректор «Крыльев Советов»: Мы хотим и готовы играть со «Спартаком» в Самаре

Гендиректор «Крыльев Советов» Валерий Шашков заявил, что клуб готов к проведению матча со «Спартаком» в четверг.

Напомним, в воскресенье матч «Крыльев Советов» с «Томью» (3:0) проходил в сложных погодных условиях, на поле было много снега.

- Мы хотим играть со «Спартаком» дома. Состоится ли матч? Все будет согласно регламенту (главный арбитр определяет, пригодно ли поле для проведения игры – Прим. ред.). Мы готовы играть со «Спартаком» дома, - заявил Валерий Шашков корреспонденту «Советского спорта».

Отметим, что в четверг, когда должен состояться матч «Крыльев» со «Спартаком»», прогнозируют 20 градусов мороза.