НБА. «Филадельфия» - «Кливленд», «Финикс» - «Денвер» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Матч
Место и дата
27 ноября 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 23:30, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 02:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 05:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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