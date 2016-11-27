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Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» не просто выиграли, но и показали зрелищный футбол

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин высказался о победе команды в матче 15-го тура премьер-лиги с «Томью» (3:0).

«Сегодня наша команда выходила на матч с «Томью» с запредельным настроем: все понимали, насколько нужна и важна победа. Игроки продемонстрировали высокую самоотдачу, самоотверженность, нацеленность на результат. В итоге «Крылья» одержали такую важную победу, как с точки зрения турнирного положения, так и в плане эмоционального состояния. Мы прервали безвыигрышную серию и ушли с последнего места. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с успехом!

Особенно приятно, что мы сегодня не просто выиграли, но и показали яркий, зрелищный футбол. От имени клуба, от всей команды хочу выразить слова огромной благодарности каждому болельщику, кто сегодня, несмотря на такие сложные погодные условия, пришел на «Металлург» поддержать наших ребят. Отдельных слов благодарности заслуживают и все сотрудники стадиона, которые приложили максимум усилий для того, чтобы подготовить поле к игре, чтобы матч состоялся. Надеюсь, сегодня случился переломный момент, который даст нашей команде импульс для дальнейшего удачного выступления в сезоне», – приводит слова Шляхтина официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, матч в Самаре прошел в сильный снегопад, победу «Крыльям» принесли гол Сергея Корниленко и дубль Йоана Молло.

После этого матча «Крылья Советов» набрали 11 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Крылья Советов - Томь - 3:0 (1:0)

Голы

Корниленко 9 (1:0). Молло 69 (2:0). Молло 79 (3:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Родич (Божин, 81), Ятченко, Цаллагов, Башкиров (Зинков, 87), Молло, Ткачёв (Чочиев, 85), Паскуато, Корниленко

Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Кудряшов, 62), Жиров, Тишкин, Комбаров, Ковальчук, Попов, Баляйкин, Голышев (Солосин, 30), Касьян (Самодин, 78)

Предупреждения:

Башкиров, 73 - Баляйкин, 38

Удаления:

нет - Коченков, 27

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

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