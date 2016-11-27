Шумилова и Загоруйко примут участие в гонках этапа КМ в Эстерсунде

Российские биатлонистки Екатерина Шумилова и Анастасия Загоруйко примут участие в гонках этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России, тренерский штаб включил спортсменок в состав команды по результатам выступления на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтостоллене. Напомним, сегодня в женской спринтерской гонке Шумилова заняла пятое место, а Загоруйко стала двенадцатой.

В Эстерсунде также выступят Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.