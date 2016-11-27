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Шумилова и Загоруйко примут участие в гонках этапа КМ в Эстерсунде

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российские биатлонистки Екатерина Шумилова и Анастасия Загоруйко примут участие в гонках этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России, тренерский штаб включил спортсменок в состав команды по результатам выступления на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтостоллене. Напомним, сегодня в женской спринтерской гонке  Шумилова заняла пятое место, а Загоруйко стала двенадцатой.

В Эстерсунде также выступят Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина. 

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