Вадим Скрипченко: «Крылья Советов» прониклись духом победителя – играли на победу и заслужили ее

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подвел итоги матча 15-го тура премьер-лиги с «Томью» (3:0) на стадионе «Металлург» в Самаре.

«Заслуженная победа сегодня. Непростые погодные условия, но они одинаковые для обеих команд. Я просил парней не обращать внимания ни на погоду, ни на проблемы у соперника, о которых мы знаем из прессы. Мы прониклись духом победителя – играли на победу и заслужили еe.

Количество созданных нами моментов и голов позволяет понять, что мы заслужили победу. Было немного тревожно, и в перерыве я просил дожать и забить второй гол, чтобы было легче играть. Хоть соперник и был в меньшинстве, но в таких ситуациях, особенно в такую погоду, часто командам удается переломить ситуацию», – приводит слова Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, матч прошел при сильном снегопаде, у «Крыльев» дубль сделал Йоан Молло, еще один гол на счету Сергея Корниленко.

После этого матча «Крылья Советов» набрали 11 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча