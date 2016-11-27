Вадим Скрипченко: «Крылья Советов» прониклись духом победителя – играли на победу и заслужили ее
Главный тренер «Крыльев
Советов» Вадим Скрипченко подвел итоги матча 15-го тура премьер-лиги с «Томью»
(3:0) на стадионе «Металлург» в Самаре.
«Заслуженная победа сегодня. Непростые погодные условия, но они одинаковые для обеих команд. Я просил парней не обращать внимания ни на погоду, ни на проблемы у соперника, о которых мы знаем из прессы. Мы прониклись духом победителя – играли на победу и заслужили еe.
Количество созданных нами моментов и голов позволяет понять, что мы заслужили победу. Было немного тревожно, и в перерыве я просил дожать и забить второй гол, чтобы было легче играть. Хоть соперник и был в меньшинстве, но в таких ситуациях, особенно в такую погоду, часто командам удается переломить ситуацию», – приводит слова Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».
Напомним, матч прошел при сильном снегопаде, у «Крыльев» дубль сделал Йоан Молло, еще один гол на счету Сергея Корниленко.
После этого матча «Крылья Советов» набрали 11 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Крылья Советов - Томь - 3:0 (1:0)
Голы
Корниленко 9 (1:0). Молло 69 (2:0). Молло 79 (3:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Родич (Божин, 81), Ятченко, Цаллагов, Башкиров (Зинков, 87), Молло, Ткачёв (Чочиев, 85), Паскуато, Корниленко
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Кудряшов, 62), Жиров, Тишкин, Комбаров, Ковальчук, Попов, Баляйкин, Голышев (Солосин, 30), Касьян (Самодин, 78)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Коченков, 27
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция