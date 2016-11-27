«Парма» дома уступила «Астане»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
«Пармой» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 82:65 в
пользу «Астаны».
В составе пермского клуба самым результативным
стал Иван Ухов. Он набрал 13 очков. У «Астаны» лучшим снайпером с 30 очками
стал Иван Миллер. «Парма» проиграла все семь стартовых матчей и занимает
последнее место. «Астана» идет на шестом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
27 ноября 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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