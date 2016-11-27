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«Парма» дома уступила «Астане»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 82:65 в пользу «Астаны».

В составе пермского клуба самым результативным стал Иван Ухов. Он набрал 13 очков. У «Астаны» лучшим снайпером с 30 очками стал Иван Миллер. «Парма» проиграла все семь стартовых матчей и занимает последнее место. «Астана» идет на шестом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Парма - Астана - 65:82

Место и дата

27 ноября 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция

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