Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Росберг финишировал вторым и стал чемпионом мира

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг впервые в своей карьере стал чемпионом мира. 31-летний немец финишировал вторым на заключительном этапе Гран-при Абу-Даби, но это позволило ему остаться на первом месте в зачете пилотов.

Победителем гонки стал партнер Росберга по «Мерседесу» – британец Льюис Хэмилтон. Трехкратный чемпион мира был единственным конкурентом немца в борьбе за победу в чемпионате, но смог лишь сократить 12-очковое отставание до пяти очков.

Напомним, Хэмилтон побеждал в чемпионате мира в 2008, 2014 и 2015 годах. Таким образом, третий сезон подряд чемпионом мира становится пилот «Мерседеса».

Третье место на Гран-при Абу-Даби занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 15-м круге в результате поломки коробки передач.

Абу-Даби (ОАЭ)

Чемпионат мира

21-й этап

Гран-при Абу-Даби

Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

2. Нико Росберг (Германия, «Мерседес»)

3. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл»)

6. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Форс Индия»)

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия»)

9. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс»)

10. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен»)