Алишер Усманов: Политика FIE - нулевая терпимость к допингу

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов рассказал, что FIE и дальше будет придерживаться политики нулевой терпимости к допингу.



- Наша политика в допинге была, есть и будет только одна - это ноль терпимости к допингу, ноль вины для чистых спортсменов. Не должно быть общей ответственности за содеянное отдельным спортсменом или тренером. Как президент FIE я уже неоднократно говорил, что чистые спортсмены не бывают виноваты, если отдельный член команды или тренер хотел выиграть нечестно. Каждый должен отвечать персонально, если это зрелый спортсмен от 18 лет, - передает слова Усманова ТАСС.

Напомним, что сегодня Алишер Усманов был выбран президентом Международной федерации фехтования общим согласием всех делегатов. Выборы прошли на безальтернативной основе. Это будет уже третий срок российского олигарха во главе федерации.



