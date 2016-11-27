Голы Азмуна и Гацкана принесли «Ростову» победу над «Анжи»
«Ростов» дома взял верх над «Анжи» (2:0) в 15-м туре чемпионата России.
Счет на 41-й минуте открыл нападающий хозяев поля Сердар Азмун. Во втором тайме Александр Гацкан удвоил преимущество своего клуба.
Вскоре после этого Гацкан получил красную карточку за грубый фол против Шамиля Гасанова.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда Ивана Данильянца набрала 24 очка и занимает на данный момент пятое место, у махачкалинцев - 17 баллов и десятая строчка.
В следующем туре «Ростов» 30 нября сыграет на выезде с «Уралом», а «Анжи» днем позже примет «Амкар».
Матч
Голы
Азмун 41 (1:0). Гацкан 79 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв (Терентьев, 90), Полоз (Григорьев, 86), Азмун (Препелицэ, 63)
Анжи: Беленов, Гасанов (Георгиевский, 84), Ямбере, Гаджибеков, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Иличевич, Маевский (Бериша, 73), Эбесилио, Обертан, Яковлев
Предупреждения:
Калачёв, 45 - Обертан, 37; Шандао, 65
Удаления:
Гацкан, 81 - нет
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция