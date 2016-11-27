Heroic одержала победу на International Gaming League 2016
Датский коллектив Heroic стал победителем турнира International Gaming League 2016 по CS:GO.
В финальном матче датчане обыграли китайскую команду VG.CyberZen со счетом 3:1 (7:16 de_cobble, 19:17 de_overpass, 16:1 de_mirage, 16:10 de_dust2).
Heroic получат чек на 43 300 долларов, а VG.CyberZen увезут домой 21 600 долларов.
International Gaming League 2016 проходил с 20 по 27 ноября в Шанхае. На чемпионате принимали участие семь коллективов. Призовой фонд турнира составил 96 800 долларов.
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