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Heroic одержала победу на International Gaming League 2016

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Датский коллектив Heroic стал победителем турнира International Gaming League 2016 по CS:GO.

В финальном матче датчане обыграли китайскую команду VG.CyberZen со счетом 3:1 (7:16 de_cobble, 19:17 de_overpass, 16:1 de_mirage, 16:10 de_dust2).

Heroic получат чек на 43 300 долларов, а VG.CyberZen увезут домой 21 600 долларов.

International Gaming League 2016 проходил с 20 по 27 ноября в Шанхае. На чемпионате принимали участие семь коллективов. Призовой фонд турнира составил 96 800 долларов.

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