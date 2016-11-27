Игорь Захаркин: Две ошибки в обороне позволили «Локомотиву» добиться результата

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче против «Локомотива».



- «Локомотив» начал энергичнее и мощнее, чем мы. Было видно, что команда заряжена на серьезный матч. Мы тоже готовились и во второй половине первого периода сумели частично перехватить инициативу, создавали какие-то моменты. Ну и две ошибки в обороне позволили сопернику добиться результата 2:0. И чтобы мы ни делали, у нас сегодня не получилась игра в атаке. И это не наша слабость, это очень хорошо сыграл «Локомотив», потому что позиционных атак было мало, мы не сумели создать напряжение на ворота соперника. Те шансы, которые у нас были, мы использовали сегодня очень плохо.



- Команда в последнее время проигрывает по силовым приемам, что можете сказать по этому поводу?

- В первую очередь, те проблемы, которые у нас есть в команде, не позволяют сыграть в полном силовом объеме, в котором мы могли бы сыграть. Второй момент: наши нападающие больше заточены на атаку и не всегда приходят в позиционную оборону. Они помогают защитникам, но очень мало используют свой корпус, - цитирует Захаркина официальный сайт уфимского клуба.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на выезде переиграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1.