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Ули Хенесс: Швайнштайгер близок к завершению карьеры

Источник:  Metro.co.ukКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может в ближайшее время завершить карьеру. Об этом заявил президент «Баварии» Ули Хенесс.

«По моей информации, Швайнштайгер близок к завершению карьеры футболиста», - цитирует Хенесса Metro.

В текущем сезоне 32-летний Бастиан Швайнштайгер не сыграл за «МЮ» ни одного матча. Ранее сообщалось, что он был переведен в резервный состав, так как главный тренер Жозе Моуринью не заинтересован в нем.

Швайнштайгер выступал за «Баварию» с 2000 по 2015 год. Вместе с командой он восемь раз выиграл чемпионат Германии, семь раз – Кубок Германии. В активе у него также победа в Лиге чемпионов.

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