Ули Хенесс: Швайнштайгер близок к завершению карьеры
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может
в ближайшее время завершить карьеру. Об этом заявил президент «Баварии» Ули Хенесс.
«По моей информации, Швайнштайгер близок к завершению
карьеры футболиста», - цитирует Хенесса Metro.
В текущем сезоне 32-летний Бастиан Швайнштайгер не сыграл за
«МЮ» ни одного матча. Ранее сообщалось, что он был переведен в резервный
состав, так как главный тренер Жозе Моуринью не заинтересован в нем.
Швайнштайгер выступал за «Баварию» с 2000 по 2015 год.
Вместе с командой он восемь раз выиграл чемпионат Германии, семь раз – Кубок Германии.
В активе у него также победа в Лиге чемпионов.
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