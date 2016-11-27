«Краснодар» - «Зенит». Дзюба выйдет в стартовом составе гостей
Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на матч 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».
Стартовый состав: Лодыгин, Кришито, Новосельцев, Нету, Жирков, Витсель, Гарсия, Мак, Жулиано, Дзюба, Кокорин.
Запасные игроки: М.Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Чернов, Маурисио, Могилевец, А.Кержаков, Джорджевич.
Напомним, матч пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо, Торбинский, Лаборде, Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Витсель, Жирков, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
нет - Витсель, 45
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция