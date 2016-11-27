«Краснодар» - «Зенит». Измайлов - в стартовом составе хозяев, Крицюк остался в запасе
Стала известна заявка «Краснодара» на домашний матч 15-го тура премьер-лиги против «Зенита».
Стартовый состав: Синицын, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Измайлов, Торбинский, Газинский, Жоаозиньо, Каборе, Лаборде, Смолов.
Запасные игроки: Адамов, Крицюк, Калешин, Мартынович, Быстров, Ахмедов, Окриашвили, Ари, Вандерсон.
Напомним, матч пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо, Торбинский, Лаборде, Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Витсель, Жирков, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
нет - Витсель, 45
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция