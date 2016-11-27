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Российский саночник Федоров стал вторым на этапе Кубка мира в Германии, уступив Лоху

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге (Германия) состоялись соревнования у мужчин в одноместных санях. В тройку призеров попал российский спортсмен Степан Федоров.

Россиянин уступил только трехкратному олимпийскому чемпиону Феликсу Лоху. Третье место занял еще один представитель Германии Йоханнес Людвиг.

Санный спорт. Кубок мира.

Винтерберг (Германия)


Одноместные сани

Мужчины

1. Феликс Лох (Германия) 36,529
2. Степан Федоров (Россия) 36,615
3. Йоханнес Людвиг (Германия) 36,651… 
7. Роман Репилов (Россия)  36,684… 
9. Семен Павличенко (Россия) 36,732

У женщин победу одержала немка Даяна Айтбергер. Лучшая из россиянок Татьяна Иванова стала четвертой.

Женщины

1. Даяна Айтбергер (Германия) 39,119
2. Биргит Платцер (Австрия) 39,182 
3. Натали Гейзенбергер (Германия) 39,201
4. Татьяна Иванова (Россия) 39,241

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