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Квят занял 14-е место в личном зачете

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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял итоговое 14-е место в личном зачете пилотов в нынешнем сезоне.

22-летний российский гонщик, начинавший сезон в «Ред Булле», набрал 25 очков. В нынешнем сезоне Квят во второй раз в своей карьере поднялся на подиум, заняв третье место на третьем этапе чемпионата мира – Гран-при Китая. При этом после перевода в «Торо Россо» Квят набрал четыре очка в 17 гонках.

Отметим, что на счету партнера Квята по команде Карлоса Сайнса 46 очков и 12-е место в личном зачете.

Напомним, в прошлом сезоне Квят, выступавший в «Ред Булле», набрал 95 очков и занял седьмое место.

Чемпионом мира стал немец Нико Росберг на «Мерседесе», опередивший на пять очков своего партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона. Третье место занял пилот «Ред Булла» Даниэль Рикккардо.

Личный зачет пилотов

1. Нико Росберг (Германия, «Мерседес») – 385 очков

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 380

3. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 256

4. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 212

5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 192

6. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 186…

12. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – 46…

14. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – 25

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