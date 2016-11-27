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Полузащитник «Ростова» Гацкан удален в матче с «Анжи»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник  «Ростова» Александр Гацкан получил красную карточку в матче 15-го тура РФПЛ с «Анжи».

Игрок был удален на 81-й минуте за грубый фол против Шамиля Гасанова.

Незадолго до этого Гацкан забил мяч. «Ростов» ведет со счетом 2:0.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи. 

Отметим, что это уже вторая красная карточка в туре: в матче «Крылья Советов» - «Томь» (3:0) с поля был удален вратарь сибиряков Антон Коченков. 

Матч

Ростов - Анжи - 2:0 (1:0)

Голы

Азмун 41 (1:0). Гацкан 79 (2:0).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв (Терентьев, 90), Полоз (Григорьев, 86), Азмун (Препелицэ, 63)

Анжи: Беленов, Гасанов (Георгиевский, 84), Ямбере, Гаджибеков, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Иличевич, Маевский (Бериша, 73), Эбесилио, Обертан, Яковлев

Предупреждения:

Калачёв, 45 - Обертан, 37; Шандао, 65

Удаления:

Гацкан, 81 - нет

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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