Полузащитник «Ростова» Гацкан удален в матче с «Анжи»
Полузащитник «Ростова»
Александр Гацкан получил красную карточку в матче 15-го тура РФПЛ с «Анжи».
Игрок был удален на 81-й минуте за грубый фол против Шамиля Гасанова.
Незадолго до этого Гацкан забил мяч. «Ростов» ведет со счетом 2:0.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Отметим, что это уже вторая красная карточка в туре: в матче «Крылья Советов» - «Томь» (3:0) с поля был удален вратарь сибиряков Антон Коченков.
Матч
Голы
Азмун 41 (1:0). Гацкан 79 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв (Терентьев, 90), Полоз (Григорьев, 86), Азмун (Препелицэ, 63)
Анжи: Беленов, Гасанов (Георгиевский, 84), Ямбере, Гаджибеков, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Иличевич, Маевский (Бериша, 73), Эбесилио, Обертан, Яковлев
Предупреждения:
Калачёв, 45 - Обертан, 37; Шандао, 65
Удаления:
Гацкан, 81 - нет
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция