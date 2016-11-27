Алишер Усманов: наша политика к допингу - ноль терпимости к нему
На прошедшей пресс-конференци
- Наша политика относительно допинга была, есть и будет только одной – ноль терпимости к нему. При этом мы считаем, что чистые спортсмены не должны нести ответственность за содеянное отдельным нарушившим правила спортсменом или тренером. Чистые спортсмены не должны считаться виновными в том, что они не знали о намерениях некоторых фехтовальщиков выиграть нечестным путем. Каждый должен отвечать персонально за свои поступки. Ведь участники соревнований - совершеннолетние
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