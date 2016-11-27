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Российские спортсмены стали чемпионами мира по ММА во всех весовых категориях

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Макао (Китай) состоялся чемпионат мира по ММА. Сборная России завоевала первое место во всех весовых категориях, представленных на соревнованиях.

На чемпионате мира медали разыгрывались в семи весовых категориях, и во всех россияне завоевали золото.

1. Омар Нурмагомедов (весовая категория до 61,2 кг) единогласным решением судей победил Артура Микитенко из Чехии.

2. Курбан Тайгибов (весовая категория до 65,8 кг) единогласным решением судей победил Эльнура Велиева из Украины.

3. Мурад Рамазанов (весовая категория до 70,3 кг) техническим нокаутом в 1 раунде победил Ли Ченга из Китая.

4. Алибег Расулов (весовая категория до 77,1 кг) единогласным решением судей победил Гойти Дазаева из Казахстана.

5. Гамзат Хирамагомедов (весовая категория до 84 кг) единогласным решением судей победил Идриса Гезалова из Украины Он стал двукратным чемпионом мира.

6. Магомед Анкалаев (весовая категория до 93 кг) стал двукратным чемпионом мира по ММА. Его соперник Роберт Лау из Германии отказался от поединка.

7. Амирхан Исагаджиев (весовая категория свыше 93 кг) техническим нокаутом в первом раунде победил Алимхана Сулейманова из Казахстана.

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