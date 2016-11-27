Алишер Усманов: Популярность фехтования будет поддерживаться с помощью различных телетрансляций

Алишер Усманов: У Международной федерации фехтования есть стабильный спонсор и предложение о спонсировании в размере миллиона долларов в год

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов рассказал о финансовом положении дел в федерации и о новых возможных спонсорах.