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Алишер Усманов: Популярность фехтования будет поддерживаться с помощью различных телетрансляций

Тигран Паронян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов заявил, что собирается развивать популярность фехтования в России посредством показа различных турниров на телевидении.

- У нас уже есть конкретное соглашение с каналом Евроспорт. Чемпионаты мира, региональные и континентальные чемпионаты будут обязательно транслироваться, выборочно будут демонстрироваться Кубки мира. Что до федеральных каналов, то на сегодняшний день нам помогает канал «Матч». Безусловно, мы хотим увеличить зрительскую телеаудиторию, и в частности добиться права транслироваться на таких каналах, как «Первый канал» и «Россия». Но это право мы должны заслужить. И думаю, что мы наверное уже заслужили.

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