Алишер Усманов: Популярность фехтования будет поддерживаться с помощью различных телетрансляций
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов заявил, что собирается развивать популярность фехтования в России посредством показа различных турниров на телевидении.
- У нас уже есть конкретное соглашение с каналом Евроспорт. Чемпионаты мира, региональные и континентальные чемпионаты будут обязательно транслироваться, выборочно будут демонстрироватьс
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